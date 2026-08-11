لأول مرة في تاريخها.. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالًا بلغت 40 ألف ميجاوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:13 مساءً - الدكتور محمود عصمت: الالتزام بمعايير الجودة وبرامج الصيانة وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة زاد من قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب الزيادة في الأحمال ومعدلات الاستهلاك غير المسبوقة



واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الثلاثاء رقمًا قياسيًا جديدًا لم تصل إليه من قبل، وتواصل الشبكة الكهربائية الموحدة نجاحها في استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك، والتي ارتفعت بمعدل 700 ميجاوات بالمقارنة بأحمال أمس الاثنين، حيث بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم الثلاثاء 40 ألف ميجاوات، علمًا بأن الحمل الأقصى بلغ أمس الاثنين 39,300 ميجاوات، طبقًا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

يأتي نجاح الشبكة الموحدة للكهرباء في استيعاب الأحمال غير المسبوقة بفضل الالتزام بتنفيذ خطة العمل لتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل وتطبيق برامج الصيانة طبقًا للأكواد العالمية ومعايير الجودة، الأمر الذي انعكس في اجتياز الاختبارات واستيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك على مدار الأيام الماضية، والتي بلغت ذروتها اليوم الثلاثاء. وكشفت تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الأحمال خلال الصيف الحالي ستكون مرتفعة وغير مسبوقة، حيث تم تسجيل أقصى حمل العام الماضي ليوم واحد فقط، والذي بلغ وقتها 39,800 ميجاوات، وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية، وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار المتابعة الدقيقة للشبكة القومية للكهرباء على كافة الجهود، مؤكدًا أهمية التواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسؤولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والحرص على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقي البلاغات، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، موضحًا أن الالتزام بمعايير الجودة وبرامج الصيانة طبقًا للتوقيتات والخطة الزمنية المحددة وتطبيق أنماط التشغيل الجديدة زاد من قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الأحمال ومعدلات الاستهلاك غير المسبوقة، مشيرًا إلى مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة.