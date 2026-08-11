رئيس الوزراء: انتهاء أعمال مشروعات حياة كريمة فى الغربية بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 03:57 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة الغربية شهدت اكتمال مشروعات حياة كريمة بالكامل، مشيرا إلى أن المشروعات تم استلامها أو دخلت مرحلة الاستلام الابتدائي، تمهيدا لبدء التشغيل الكامل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته الميدانية بالمحافظة لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفى، على هامش جولته بمحافظة الغربية، إن الجولة التى قام بها فى المحافظة جاءت برفقة محافظ الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة حصاد جهد كبير تم بذله في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي وصفها بأنها مشروع القرن الحادي والعشرين لمصر.

اكتمال مشروعات حياة كريمة بالغربية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجولة شهدت متابعة اللمسات الأخيرة لإنهاء مشروعات حياة كريمة داخل محافظة الغربية، مؤكدا أن جميع هذه المشروعات تم استلامها، أو أنها في طور الاستلام الابتدائي، تمهيدا لعملية التشغيل الكامل والاستفادة منها من جانب المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أن ما تحقق في الغربية يمثل نموذجا لما تستهدفه الدولة من خلال المبادرة الرئاسية، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته بالمحافظة، التي شملت تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة، من بينها مجمع الخدمات الحكومية ومركز طب الأسرة ومحطة معالجة الصرف الصحي في نطاق مركز زفتى.

إعلان اكتمال المرحلة الأولى تباعا

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن محافظة الغربية تعد واحدة من المحافظات التي اكتمل فيها المشروع بالكامل، موضحا أن الدولة تستعد لإعلان اكتمال المرحلة الأولى من المبادرة في باقي المحافظات تباعا خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن الانتقال من مرحلة تنفيذ المشروعات إلى مرحلة التشغيل يمثل خطوة مهمة لضمان تحقيق الهدف الأساسي من المبادرة، وهو توفير خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القرى والمناطق المستهدفة.

وتشمل مشروعات حياة كريمة قطاعات متعددة، من بينها مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والخدمات الحكومية، والتعليم، والطرق والبنية الأساسية، بما يستهدف إحداث تطوير شامل للقرى المستهدفة وليس تنفيذ مشروعات منفردة.