الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل التعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 06:29 مساءً - استقبل الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026، بمقر الوكالة، السفير الهندي لدى جمهورية مصر العربية، السيد/ سوريش ك. ريدي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الفضاء المختلفة، مع التأكيد على أهمية توسيع آفاق الشراكة في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والابتكار في قطاع الفضاء لدى البلدين.