مدير صحة الجيزة يتابع ميدانيًا جاهزية مستشفى بولاق الدكرور النموذجي وخطط التوسع في الخدمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 12:29 صباحاً - في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزه، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بمحافظة الجيزة، وحرص مديرية الشؤون الصحية بالجيزة على الوقوف بصورة مباشرة على انتظام العمل وجاهزية المستشفيات وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية بكفاءة، أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، مرورًا ميدانيًا موسعًا على مستشفى بولاق الدكرور النموذجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا الجزار، وكيل المديرية للشؤون العلاجية، والدكتور مينا رحيم، مدير المكتب الفني بالمديرية، وبمشاركة الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى بولاق الدكرور النموذجي، وفريق العمل بالمستشفى.

وشملت الجولة الوقوف على سير العمل بمختلف الأقسام والوحدات العاملة بالمستشفى، ومراجعة مدى جاهزيتها لاستقبال المرضى، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات والتدخلات داخل المستشفى يجب أن تنطلق من هدف أساسي وهو مصلحة المريض وسلامته.

وخلال المرور، تم الوقوف على أعمال التوسع في خدمات الرعاية، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية لتشمل خمسة وأربعين سرير رعاية مركزة للكبار، وعشرة أسرة رعاية أطفال، وعشرين حضانة، وأحد عشر جهاز رسم قلب، وسبعة أسرة للحروق، بالإضافة إلى الاستعداد لافتتاح أحد عشر سريرًا لرعاية الأورام وأربعة أسرة لرعاية الطوارئ خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة المستشفى على استيعاب المزيد من الحالات وتقديم خدمات تخصصية متنوعة.

كما تم تفقد المطبخ ومراجعة الأغذية المقدمة للمرضى، والاطمئنان على إجراءات حفظ وتداول الأغذية، والثلاجات ودرجات التبريد، مع التوجيه بضرورة قيام إدارة التغذية بالمديرية بالمرور والمتابعة الدورية على المستشفى، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

وشملت الجولة كذلك المرور على الصيدليات والمخازن التابعة لها والمغسلة، ومراجعة أسلوب العمل ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة، بما يضمن الحفاظ على المستلزمات والأدوية وسلامة دورة العمل داخل المستشفى.

كما تم بحث ومراجعة خط سير وتعقيم الآلات والأدوات الطبية، والتأكيد على أهمية الالتزام بكافة مراحل التعقيم بدءًا من التجميع والنقل، مرورًا بالتنظيف والتجهيز، وصولًا إلى التعقيم والتداول الآمن، مع الوقوف على أي أخطاء أو ملاحظات والعمل على تصحيحها ومحاسبة المقصرين وفقًا للقواعد المنظمة.

وخلال المرور، تم الاطمئنان على حالات المرضى داخل وحدات الرعاية المركزة، ومتابعة مستوى الخدمات الطبية والتمريضية المقدمة لهم، كما تم المرور على قسم الأطفال ومراجعة سياسة العمل داخله، إلى جانب المرور على قسم القلب.

وشملت الجولة أيضًا المرور على وحدات غسيل الكلى والاطمئنان على المرضى ومتابعة انتظام تقديم الخدمة، وكذلك المرور على قسم الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية، والوقوف على آليات العمل داخلها.

كما ناقش المرور عددًا من المقترحات الخاصة بخفض معدلات التزاحم داخل العيادات الخارجية، وتحسين تنظيم حركة المرضى، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمة وتقليل فترات الانتظار وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من إمكانات المستشفى.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن مستشفى بولاق الدكرور النموذجي تمثل أحد المستشفيات المهمة التي تخدم شريحة كبيرة من أهالي محافظة الجيزة، وهو ما يتطلب استمرار العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، والحفاظ على جاهزية أقسامها ووحداتها، والتوسع في الخدمات التي يحتاج إليها المرضى.

كما شدد على أهمية أن يكون المريض هو محور العمل داخل المستشفى، وأن يتم التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات بصورة مباشرة وسريعة، مع استمرار المتابعة الميدانية وقياس مدى تنفيذ التكليفات وتحقيق التحسن المطلوب.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لتكثيف المرور الميداني والمتابعة المباشرة للمستشفيات، والوقوف على الواقع الفعلي للعمل، ودعم جاهزية المنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات، والتأكد من الالتزام بسياسات العمل ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومنتظمة تليق بأهالي محافظة الجيزة .























