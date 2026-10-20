وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اليونانى تطورات الأوضاع في ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى ثمن الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، منوها لخصوصية العلاقات وطابعها الاستراتيجي، والروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذي أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة، منوهاً للنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات، لاسيما بعد ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط، حيث استعرض الوزيران التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة بين مصر واليونان وقبرص.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على الملف الليبي في ضوء المستجدات الأخيرة.