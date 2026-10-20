رئيس الوزراء: 15 مليون مصري يقطنون المدن الجديدة القائمة بشكل دائم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن 15 مليون مصري يقطنون اليوم في المدن الجديدة القائمة بشكل دائم. وأشار في كلمته خلال جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن أعمال منتدى مصر 2026، إلى أن المخطط الجديد يتضمن 39 مدينة جديدة تم بالفعل تنفيذ وجاري تنفيذ 27 مدينة جديدة منها.

بناء مدن جديدة

وتابع: اليوم نعمل على بناء مدن جديدة تستفيد منها الأجيال القادمة وذلك من خلال توفير مكان لائق للشباب القادم"، مشددا على أن العاصمة الجديدة كانت ضرورة في ضوء احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية المستقبلية.

وذكر أنه خلال عامي 2007 و2008 جرى التوجيه بدراسة البدائل الممكنة لنقل الوزارات إلى خارج نطاق القاهرة، موضحا أن القاهرة كانت تعاني بالفعل من حالة الاختناق العمراني والمروري والحاجة إلى معالجة هذه التحديات كانت قائمة منذ سنوات طويلة.