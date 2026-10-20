اليورو يرتفع مع تراجع الدولار

اليورو يرتفع مع تراجع الدولارانتعش اليورو قليلًا اليوم، وارتفع ​الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات التوظيف البريطانية بوادر انتعاش في سوق العمل.

وقفز الين، منهيًا خسائر استمرت ليومين، بعدما سجل مزاد للسندات اليابانية الأطول أجلًا طلبًا قياسيًّا، ما دفع الدولار إلى التراجع بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة.

وأدت المخاوف بشأن الوضع المالي لفرنسا على المدى الطويل إلى انخفاض ‌سنداتها وأثقلت كاهل اليورو منذ بداية سبتمبر .

وصعد اليورو 0.2 بالمائة ⁠خلال اليوم ليصل إلى 1.1231 دولار، بعد أن سجل الأسبوع الماضي ​أدنى مستوى له منذ مايو 2025 عند 1.1113 دولار.

وستستمر النظرة ​المتشائمة تجاه فرنسا لفترة أطول، وهناك المزيد من تراجع اليورو المتوقع.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.3350 دولار بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل متانة سوق الوظائف، وهي أحدث مجموعة من البيانات الصادرة من المملكة المتحدة والتي جاءت جيدة بشكل مفاجئ.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة ألامريكية مقابل عملات أخرى، 0.2 بالمائة إلى 101.75، بالقرب من الحد الأدنى ​المسجل في أكتوبر، مع تراجع الضغوط على اليورو.

وتلقى مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل ​20 ‌عامًا ⁠طلبًا بلغ 5.84 مثل مقارنة بقيمة السندات المباعة، وهو أعلى مستوى منذ طرح هذه السندات لأول مرة في عام 1987. ودفع ذلك الين إلى الصعود 0.3 بالمائة ليصل إلى ​158.1 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمائة إلى 0.6996 دولار، ⁠وزاد الدولار النيوزيلندي 0.5 ​بالمائة إلى 0.5689 دولار.

وصعد الدولار الكندي 0.4 بالمائة إلى 1.40761 للدولار الأمريكي، مقتربًا من أقوى مستوى له خلال الشهر الماضي. ولم تشهد العملة تغيرًا يذكر بعد أن اختار سكان ألبرتا البقاء ضمن كندا في أول تصويت على الإطلاق يجريه الإقليم حول بدء ​الإجراءات نحو إجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال.

وارتفع اليوان الصيني 0.1 بالمائة ليصل ​إلى 6.6778 للدولار في التداول بالخارج بعد أن أبقى البنك المركزي في الصين أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات السوق.