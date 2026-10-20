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وزير النقل يكشف موعد تشغيل مترو الإسكندرية

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وزير النقل يكشف موعد تشغيل مترو الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:17 مساءً - قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، مضيفا أن مترو الإسكندرية سيدخل الخدمة رسميا إبريل المقبل.

 

  

 

قطاع السكك الحديدية واجه تحديات كبيرة

 

وأوضح في كلمته خلال جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" ضمن أعمال منتدى مصر 2026، أن قطاع السكك الحديدية واجه تحديات كبيرة تمثلت في تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات.

 

وأشار وزير النقل، إلى أن التوسع في إنشاء كبارى المشاة لتعزيز السلامة المرورةي وحماية أرواح المواطنين.

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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