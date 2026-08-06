وزير الخارجية يتوجه إلى تشاد لترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أغسطس 2026 12:29 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٦ أغسطس، إلى إنجامينا، لترأس أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية التشادية المشتركة، بمشاركة واسعة من السادة الوزراء في البلدين، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.