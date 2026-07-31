مصدر مصري: اتفاق غزة يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 01:21 مساءً - أفاد مصدر مصري مطلع في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» بأن حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماعًا في القاهرة قريبًا يضم الوسطاء (مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا) للتأكيد على إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وتابع: حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وإهلها وانجاز اعادة إعمار القطاع.

وأكد المصدر المصري أن الاتفاق ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها بصورة تدريجية ومتسلسلة، مضيفًا: الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.