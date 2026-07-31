مصدر مصري مطلع لإكسترا نيوز: حماس والفصائل الفلسطينية تبلغ الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يوليو 2026 03:29 صباحاً - قال مصدر مصري مطلع لقناة إكسترا نيوز إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ابلغوا الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوات الدولية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأشار المصدر المصري المطلع إلى أن اجتماع سيعقد في القاهرة قريبا يضم الوسطاء "مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا" للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وأوضح المصدر أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع.

كما أشار المصدر إلى أن الاتفاق ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، كما ينص الاتفاق على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة.

وشدد المصدر المصري المطلع على الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.