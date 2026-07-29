الرئيس السيسى يرحب بقرار رئيس مدغشقر بتمثيل دبلوماسى مقيم فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 03:29 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الرئاسة فى مدينة العلمين، الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة، وذلك في زيارة ثنائية رسمية هي الأولى إلى مصر.

وعقد الرئيسان مباحثات تناولت تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية، والتجارية، والاستثمارية، فضلًا عن بحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، رحب الرئيس السيسى برئيس جمهورية مدغشقر والوفد المرافق له، مشيرًا إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التى تأسست عام 1970.

وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مباحثات ثنائية بناءة ومثمرة مع رئيس مدغشقر، أكد خلالها دعم مصر الثابت لجمهورية مدغشقر الشقيقة فى هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا استعداد مصر للمشاركة بالخبرات والإمكانيات الفنية لبناء القدرات فى مدغشقر ودعم الاستقرار.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه أعرب لرئيس مدغشقر عن اعتزازنا بدور القطاع الخاص المصري فى مدغشقر ومساهمته فى مشروعات البنية التحتية، واستعدادنا لنقل التجربة التنموية الشاملة إلى الأشقاء فى مدغشقر.

وأكد الرئيس السيسى، أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم بين البلدين تمثل دفعة قوية، معربًا عن ترحيبه بقرار رئيس مدغشقر بتمثيل دبلوماسى مقيم فى مصر.

وأوضح الرئيس السيسى، أنهما بحثا تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين لحماية أمن واستقرار دول القارة الأفريقية، كما أكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم الدول الأفريقية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى المواقف الأفريقية الموحدة فى هذا الشأن، حيث إن مصر ومدغشقر من أكثر الدول الأفريقية تأثرًا بهذه الظاهرة.