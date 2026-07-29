الثالث على الجمهورية علمي علوم: تنظيم الوقت مفتاح تفوقي.. وأحلم بطب قصر العيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:13 صباحاً -

أعرب الطالب محمد أحمد كريم محمد عبدالهادي محمد، الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) في الثانوية العامة 2026، عن سعادته الكبيرة بتفوقه، مؤكدًا أن تنظيم الوقت كان العامل الأبرز في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال محمد إنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الجمهورية، مضيفًا: "فرحتي كانت كبيرة جدًا لما عرفت النتيجة، والحمد لله ربنا أكرمني بهذا النجاح".

وأوضح أنه التزم طوال العام الدراسي بخطة مذاكرة منتظمة، مع تقسيم ساعات يومه لتحقيق أكبر استفادة، مشيرًا إلى أنه كان يذاكر نحو 10 ساعات يوميًا، وأن الالتزام بتنظيم الوقت ساعده على الحفاظ على مستواه الدراسي حتى نهاية العام.

وأكد أن والديه كانا الداعم الأكبر له خلال رحلة الثانوية العامة، موضحًا أنهما وفرا له كل سبل الدعم والتشجيع دون ممارسة أي ضغوط، وهو ما منحه الثقة والدافع لمواصلة الاجتهاد وتحقيق التفوق.

وكشف محمد عن طموحه في المرحلة الجامعية، مؤكدًا أن حلمه هو الالتحاق بكلية طب قصر العيني، وأنه يهدي هذا الإنجاز إلى والديه تقديرًا لما قدماه له من دعم ومساندة طوال سنوات الدراسة.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح في النظام الجديد 75.1%، مقابل 72.1% في النظام القديم.