وسط إشادة المصطافين.. انتشار غير مسبوق لسيارات النجدة والمرور والأكمنة الأمنية بالساحل الشمالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 07:21 مساءً - بالتزامن مع توافد الآلاف من المصطافين على قرى وشواطئ الساحل الشمالي، ومدينتي العلمين ورأس الحكمة، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من انتشارها الأمني والمروري بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بتأمين المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية خلال موسم الصيف.

وشملت الخطة الأمنية نشر الخدمات الأمنية على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، بداية من طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي المؤدي إلى الساحل الشمالي، مع إقامة عدد من التمركزات الأمنية ونقاط الفحص والفرز لتأمين حركة المركبات وضبط الخارجين على القانون.

كما دفعت الإدارة العامة لمرور مطروح بأوناش المرور للتعامل الفوري مع السيارات المتوقفة انتظارًا خاطئًا والتي تعيق الحركة المرورية، إلى جانب نشر سيارات الإغاثة المرورية لمساعدة قائدي المركبات المتعطلة على الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة تقديم الدعم للمواطنين.

وفي الإطار ذاته، انتشرت سيارات النجدة بمختلف المناطق السياحية والمحاور الرئيسية لضمان سرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء ولنشات الإنقاذ البحري للتعامل الفوري مع حالات الغرق والطوارئ على الشواطئ، حفاظًا على أرواح المصطافين.

وعلى الصعيد الأمني، شنت مديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث مطروح، حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وحائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة خلال موسم الصيف.

وأكدت النتائج الميدانية استمرار الأجهزة الأمنية في سرعة التعامل مع البلاغات، حيث نجحت خلال الفترة الماضية في إعادة سيارة مسروقة إلى مالكها في أقل من 24 ساعة، بعدما تعرضت للسرقة داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي. وفور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد وضبط المتهم واستعادة السيارة في وقت قياسي.

وأعرب مالك السيارة عن بالغ شكره وتقديره لرجال الشرطة بمديرية أمن مطروح ووزارة الداخلية، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل الجاد مع البلاغ، وما بذله رجال الأمن من جهود أثمرت عن ضبط المتهم وإعادة السيارة، الأمر الذي لاقى ارتياحًا واسعًا بين المصطافين وأهالي المحافظة.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية لتوفير أعلى درجات الأمن والأمان لرواد الساحل الشمالي، وتأمين حركة المواطنين والزائرين، وضمان قضاء موسم صيف آمن ومستقر.