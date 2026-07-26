وزيرا الخارجية المصرى والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يوليو 2026 03:29 مساءً -

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيد محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية اليوم الأحد ٢٦ يوليو.

أكد الوزيران خلال الاتصال خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدين بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ. كما ثمنا انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج عكست حرص الجانبين على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة والبناء على ما تحقق خلالها من اتفاقات بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وجدد الوزير عبد العاطي حرص مصر علي مزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الإقليمي، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التونسي على التحركات والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي. حيث أكد الموقف المصري الداعي إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أشاد الوزير عبد العاطي بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي استضافته القاهرة يوم ٢١ مايو الماضي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الآلية باعتبارها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار ودعم وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتعزيز أمنها واستقرارها.