جامعة طنطا تكشف تفاصيل ولادة سيدة مشردة مصابة بمرض الإيدز داخل المستشفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 06:29 مساءً - كشف الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب جامعة طنطا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ملابسات جلوس حالة مرضية مصابة بالايدز على سلم المستشفى بعد إجراء عملية ولادة طبيعية متعسرة لها.

وأوضح عميد الكلية، أن المريضة تبلغ من العمر 27 عاما، مشردة ومقيمة بمدينة المحلة الكبرى، وحضرت للمستشفى تعانى من آلام الوضع واجريت لها عملية ولادة طبيعية، بعد رفض مستشفى المحلة العام استقبالها، وتم انقاذها هى والمولود.

أجرت ولادتين قيصريتين وزواج عرفى

وتابع أن المريضة أقرت بأنها متزوجة عرفيا وسبق وأن انجبت طفلين فى عمليتين قيصريتين، وتم تحرير مذكرة رسمية بنقطة الشرطة الخاصة بالمستشفى، مبينا أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية لها تبين إصابتها بمرض نقص المناعة البشرى "الإيدز" ، وتركت المريضة المستشفي بدون إذن، وتم إثبات ذلك فى تذكرة المريضة لإثبات الواقعة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة وإجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى، وتم تحرير مذكرة رسمية واخطار قسم شرطة ثان المحلة بالواقعة.