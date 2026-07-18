الرئيس السيسى في منتدى الأعمال المصرى التنزانى: توافقنا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يوليو 2026 07:21 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة دار السلام التنزانية، والرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المُتحدة في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الاعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس إلى تنزانيا.

وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شارك فيه ما يزيد عن ٣٥ من رجال الاعمال المصريين، وحوالي ١٢٠ من نظرائهم التنزانيين.

وأعرب الرئيس السيسى، عن سعادتها بوجوده في في جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، كما عبر عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال المصري التنزاني الذي نجح خلال السنوات الماضية في الاضطلاع بدور فاعل في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين، بما يعكس متانة الروابط واتساع المصالح المشتركة.

وأشار الرئيس السيسى خلال كلمته إلى المباحثات "المثمرة اليوم والنتائج العملية في المجال التجاري والاستثماري والتي نأمل أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات"، وقال: قد شهدنا اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزراء من الجانبين، كما توافقنا على المضي قدما في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية. وفي هذا الإطار؛ قد كلفت مدير مكتب الرئيس بالتنسيق المباشر مع نظيره التنزاني بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووضع آليات واضحة لترجمة ذلك إلى مشروعات ملموسة".

وأضاف الرئيس السيسى: كما توافقنا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي والمناطق اللوجستية، وفي مجال الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ونقل البضائع، ويدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتنزانيا، وكذا اتفقنا على التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم وتبادل الخبرات البشرية، بما يعزز التنمية والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وقد أكدت أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص لدفع العلاقات الاستثمارية في البلدين، ووجهت الوزراء المعنيين بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تم التوافق عليها، والعمل على تذليل أيه عقبات قد تواجهها، وتقديم الدعم اللازم لها بما يسهم في تحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية وشراكات تنموية حقيقية.

وأنهى الرئيس السيسى كلمته بقوله: أؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا تستند على أسس واعدة، ونعول على دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذه العلاقات وبناء مشروعات تحقق قيمة مضافة، وتفتح أسواق جديدة تدعم أهداف التنمية والرخاء للشعبين المصري والتنزاني الشقيقين.