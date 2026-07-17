QR كود دليل الطلاب لاختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 يوليو 2026 04:21 مساءً -

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط موقع التنسيق لحجز اختبارات القدرات

وتنشر "صوت الأمة" رابط موقع التنسيق الإلكتروني حيث يتمكن الطالب من الدخول عبر الموقع على شبكة الانترنت لتسجيل للاختبارات القدرات بالضغط على الرابط التالى: https://tansik.digital.gov.eg

و تقرر إتاحة التسجيل الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17/7/2026، على أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات يوم الأحد الموافق 19/7/2026، ويستمر التسجيل وحجز الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 6/8/2026.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

1- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط - بنها- بني سويف – طنطا- دمنهور).

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة.

4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة.

5- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6- كليات علوم الرياضة.

ويمكن الدخول على هذا الرابط لعرض دليل الطالب لاختبار القدرات 2026 : https://bit.ly/4ylHkzc أو مسح الباركود المرفق.