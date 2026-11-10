أحمد السعدني في أول بطولة مطلقة خلال موسم دراما رمضان 2027 يستعد الفنان أحمد السعدني لخوض تجربة جديدة في مشواره الفني من خلال تقديم أولى بطولاته المطلقة في الدراما التل إقرأ المزيد

يستعد الفنان أحمد السعدني لخوض تجربة جديدة في مشواره الفني، من خلال تقديم أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، وذلك عبر مسلسل جديد ينافس به في موسم دراما رمضان 2027، يحمل اسمًا مؤقتًا هو "تطبق الشروط والأحكام"، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية.

وتعاقد أحمد السعدني على بطولة مسلسل "تطبق الشروط والأحكام"، الذي يتكون من 15 حلقة، ومن إنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، ويجمعه مجددًا بالفنان محمد شاهين، بعدما حقق الثنائي حضورًا لافتًا من خلال مشاركتهما في مسلسل "لام شمسية"، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وحظي بإشادات نقدية واسعة.

وفي سياقٍ آخر، يواصل أحمد السعدني استعداداته لبدء تصوير فيلمه الجديد "أهل العيب"، إذ تضع أسرة العمل اللمسات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني كل من غادة عبد الرازق، محمد ممدوح تايسون، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري.

وعلى صعيد السينما، عُرض لأحمد السعدني مؤخرًا فيلم "الجواهرجي" في دور العرض السينمائي، ومن المقرر طرحه عبر منصة Yango Play يوم 19 نوفمبر الجاري، ويجسد السعدني خلال أحداث الفيلم بشخصية خبير في العلاقات الأسرية، يلجأ إليه الزوجان اللذان يجسدهما محمد هنيدي ومنى زكي، في محاولة لإنقاذ علاقتهما الزوجية وحل خلافاتهما، بعدما وصلا إلى حافة الطلاق للمرة الثالثة.

فيلم "الجواهرجي" من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، إلى جانب لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، أحمد حلاوة، نانسي نبيل، علاء زينهم، وهند حسام، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، بينهم حاتم صلاح، بيومي فؤاد، أحمد سلطان، ومحمد السويسي. والعمل من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.