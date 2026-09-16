بعد 10 سنوات من الغياب.. الفنان هشام عبد الحميد يعود إلى مصر عاد الممثل هشام عبد الحميد إلى مصر بعد نحو 10 سنوات قضاها خارج البلاد ليعود اسمه إلى الواجهة الفنية مجددا و إقرأ المزيد

عاد الممثل هشام عبد الحميد إلى مصر بعد نحو 10 سنوات قضاها خارج البلاد، ليعود اسمه إلى الواجهة الفنية مجدداً، وسط ترحيب من الناقد الفني طارق الشناوي، الذي دعا إلى تذليل أي عقبات تحول دون عودته إلى عضوية نقابة المهن التمثيلية.

وأعلن عبد الحميد عودته عبر حسابه على "فيسبوك"، منهياً سنوات من الغياب عن الساحة الفنية المصرية، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه وعدد من العاملين في الوسط الفني.

من جانبه، رحب طارق الشناوي بعودته، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "سعيد بعودة هشام عبد الحميد لوطنه مصر". كما وجه رسالة إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، معرباً عن أمله في التدخل لإزالة أي معوقات قانونية قد تحول دون تجديد عضوية عبد الحميد في النقابة.

تعود أزمة عضوية عبد الحميد إلى عام 2017، حين أعلن زكي شطبه من نقابة المهن التمثيلية، بسبب عدم تجديد العضوية وسداد الاشتراكات، إلى جانب عدم ممارسته للمهنة، وفق ما أُعلن آنذاك.

وفي عام 2021 أيدت محكمة القضاء الإداري قرار الشطب، فيما أوضح زكي في تصريحات سابقة أن إعادة القيد تتطلب تقدم الممثل بطلب رسمي وفق اللوائح المنظمة لعمل النقابة.

غير أن ظهور عبد الحميد في مصر يعيد الحديث عن إمكانية استئناف نشاطه الفني وعودته إلى النقابة، خاصة مع الدعوات التي أطلقها عدد من المهتمين بالشأن الفني لتجاوز الخلافات السابقة ومنحه فرصة جديدة.

وخلال مسيرته الفنية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة، من بينها أفلام "غرام الأفاعي" و"الحب في طابا" و"مجرم مع مرتبة الشرف" و"معالي الوزير" و"مهمة صعبة" و"أيام صعبة"، إلى جانب مسلسلات مثل "أوان الورد" و"قليل من الحب كثير من العنف" و"بالشمع الأحمر".

أما خلال سنوات إقامته خارج مصر، فشارك في مسلسل "شتاء 2016" الذي صُوّر في تركيا، كما ظهر في فيلم "بسبوسة بالقشطة"، وكانا من أبرز أعماله الفنية خلال تلك الفترة.