طليق ياسمين ابنة نجلاء فتحي يكشف كواليس انفصالهما ومرضها كشف المخرج خضر محمد خضر طليق الراحلة ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي تفاصيل جديدة عن حياتهما الزوجي إقرأ المزيد

كشف المخرج خضر محمد خضر، طليق الراحلة ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي، تفاصيل جديدة عن حياتهما الزوجية وكواليس انفصالهما، وذلك بعد وفاة ياسمين خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه يمتلك العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة بعلاقتهما، لكنه يرفض الكشف عنها احترامًا لخصوصيتهما.

عبر خضر محمد خضر عن استيائه من تداول البعض تفاصيل الحياة الشخصية لياسمين وأفراد أسرتها، موضحًا أنه قادر على الحديث عن الكثير من الأمور التي لا يعرفها سوى المقربين منهما، لكنه لا يرغب في تحويل حياتهما الخاصة إلى مادة للنقاش العلني.

وكتب المخرج عبر حسابه على منصة "فيسبوك": على فكرة انا بعرف ارد كويس وبعرف احكي كويس.. يعني أنا مستعد أحكيلكم عادي عن اسرار بيوتنا اللي ماحدش يعرفها غير المقربين مننا وممكن احكيلكم عن علاقتي الزوجية أنا وياسمين من بعد ما خلفنا ومن ساعة ما دكاترة فرنسا حذرونا من الحمل مرة تانية - وممكن أحكيلكم عن بداية النهاية من سبتمبر 2024 بعد 18 سنة جواز.

أضاف خضر محمد خضر أنه يستطيع أيضًا الكشف عن تفاصيل ما وصفه بالقوة القهرية التي أدت إلى انفصاله عن ياسمين أبو النجا، قائلًا: وممكن احكيلكم مين أجبرني أنا وياسمين على الطلاق بالعافية وايه السبب وليه ياسمين ماعرفتش تقف قدام القوة القهرية ديه.

وتابع موضحًا تفاصيل الفترة التي سبقت الطلاق، قائلًا: وممكن احكيلكم مين اجبرها تسيب البيت 4 اشهر وماترجعش غير لما نتطلق وبقيت أنا عايش لوحدي 4 اشهر في بيتنا وبنتي عايشة 4 اشهر مع امي وهي عايشة 4 اشهر اجباري في بيت تالت.

وكشف أنه كان يحاول استعادة علاقته بياسمين خلال تلك الفترة، قائلًا: وممكن احكيلكم أنا وياسمين كنا بنتقابل في الشارع اللي ورا بيتهم في السر ازاي عشان ترجع البيت وفشلنا برضه بسبب القوة القهرية ديه.

أشار خضر إلى أن علاقته بياسمين لم تنتهِ بانتهاء الزواج، مؤكدًا أن الصداقة استمرت بينهما بعد الطلاق، موضحًا: وممكن احكيلكم عن صداقتي أنا وياسمين وعلاقتنا بعد الطلاق لما رجعت بيتنا وانا مشيت وقعدت جنب امي عشان كانت بتتعالج من السرطان.

وأضاف: وممكن احكيلكم عن مكالماتنا أنا وياسمين ورسايلنا كل يوم وزياراتنا كل اسبوع.

كما تحدث عن زواجه مرة أخرى بعد الانفصال، قائلًا إنه تزوج بعد الطلاق بـ13 شهرًا، وأقام حفل زفاف رغم أن زوجته لم تكن مهتمة بإقامة حفل، مؤكدًا أن ياسمين كانت على علم بالزواج وحضرت زين حفل الزفاف دون أي مشكلات.

وقال في هذا السياق إن زوجته الحالية تعرضت، بحسب وصفه، لحملات من التجريح، مشيرًا إلى أن ياسمين سبق أن تعرضت أيضًا لتعليقات ساخرة وانتقادات بسبب ظهورها معه في مهرجان الجونة، وعدم تشابه ملامحها مع والدتها الفنانة نجلاء فتحي.

وأوضح أن تلك التعليقات أثرت نفسيًا على ياسمين، قائلًا إنها أقسمت بعد ذلك على عدم الظهور في مهرجانات مرة أخرى، كما انتقد استمرار وجود التعليقات المسيئة بحقها عبر "فيسبوك."

تطرق خضر محمد خضر إلى جانب آخر من حياة ياسمين، متحدثًا عن تفاصيل متعلقة بأزمتها الصحية، وقال إنه يستطيع الكشف عن هوية من وصفه بأنه أقنع ياسمين ووالدتها بإجراء "قسطرة تكميلية" في مستشفى تابع له، بدلًا من إجراء جراحة تكميلية.

وأوضح، بحسب ما ذكره في منشوره، أن طبيبًا إسبانيًا كان قد رفض إجراء الجراحة التكميلية بسبب مخاوف من حدوث مضاعفات واحتمال الوفاة، كما أشار إلى أن الطبيب حذر من إجراء القسطرة، مؤكدًا أنه وزين حذراها أيضًا، لكنها أجرتها دون علمهما، بحسب روايته.

وجه المخرج رسالة حادة إلى من يتداولون تفاصيل الحياة الخاصة، واضعًا شرطًا للكشف عن أسرار حياته مع ياسمين.

وقال: بس بشرط.. كل واحد فيكم يحكيلنا الاول عن اسرار بيته والخبايا اللي ماحدش ينفع يعرفها وعلاقتكم كأسرة وعلاقتكم كأزواج ومين عمل ايه بالتفصيل ومين راح فين وعلاقتكم الصحية ومشاكلكم النفسية وأسماء الدكاترة اللي بيعالجوكم والأدوية اللي بتاخدوها ومين طلق مين وليه ومين اتجوز مين وليه وامتى.

وأضاف: اللي مستعد يحكي اسرار بيته بالتفصيل على الملاء أنا هحكيله اسرار بيوتنا بالتفصيل.. يا إما خليكم في حالكم وسيبوا الناس في حالها.

اختتم خضر محمد خضر حديثه بالتأكيد على عمق العلاقة التي جمعته بياسمين أبو النجا رغم انتهاء زواجهما، مشددًا على أنهما حافظا على علاقة قائمة على المودة بعد الطلاق.

وقال: احنا لا علينا دين لحد ولا مطالبين نحكي اسرارنا لحد ومن يوم طلاقنا وانا تحولت من زوج ياسمين لأخوها الثالث مش طليقها.. وتحولت ياسمين من زوجتي لأختي التانية مش طليقتي.

وتابع: وغلاوتها في قلبي هتفضل زي غلاوة ندى اختي لآخر يوم في عمري! خيال علمي بالنسبة لكم؟ معلهش احنا كنا اسرة خيال علمي.

واختتم منشوره بالدعاء لياسمين أبو النجا بالرحمة والمغفرة، ولابنتها وأهلها بالصبر والقوة، مطالبًا بوقف تداول التفاصيل الخاصة بحياتهم، قائلًا: وياريت كفاية ترندات وقرف وسيبونا في حالنا بجد.

وأوضح خضر أن الصورة التي نشرها تعود إلى يوم حفل تخرج زين من المدرسة، والذي أقيم في 28 يونيو 2025، مشيرًا إلى أنها التقطت بعد الطلاق بستة أشهر.