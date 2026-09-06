عبد الستار صبري يفتح باب المنافسة.. اختبارات موسعة لحسم قائمة منتخب مصر مواليد 2010

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 سبتمبر 2026 10:33 مساءً - يواصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 تحضيراته المكثفة تحت قيادة عبد الستار صبري، المدير الفني للفراعنة، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب على المستوى القاري.

ويعمل الجهاز الفني خلال الفترة الحالية على توسيع قاعدة الاختيار، من خلال اختبار مجموعة جديدة من اللاعبين، بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية ومنح الفرصة لأفضل العناصر للدخول ضمن حسابات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الجهاز الفني للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الناشئين مواليد 2010، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

ويسعى عبد الستار صبري إلى حسم قائمة المنتخب بعناية، في ظل أهمية البطولة باعتبارها بوابة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقرر إقامتها في المغرب.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لمرحلة الاختبارات الحالية، في محاولة لاكتشاف المواهب القادرة على تقديم الإضافة للمنتخب، إلى جانب منح اللاعبين فرصة لإثبات أحقيتهم بارتداء قميص الفراعنة خلال المنافسات الرسمية المقبلة.