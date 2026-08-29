السيتي يكتسح بالاس برباعية
ألحق فريق مانشستر سيتي هزيمة ثقيلة بمضيفه كريستال بالاس 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل النرويجي إرلينغ هالاند "هدفين" في الدقيقتين 17، 84، والفرنسي ريان شرقي في الدقيقتين 54، 59 أهداف السيتي، فيما سجل للضيوف الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.
ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط بصدارة الدوري "البريميرليغ"، في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما مني كريستال بالاس بهزيمته الثانية وبقي بلا رصيد في المركز العشرين والأخير.
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