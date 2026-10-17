انطلاق الدورة الثامنة لمعرض «تراثنا» بمشاركة 1000 عارض.. والمرأة تمثل 70% من المشروعات المشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 10:21 مساءً - انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» للمنتجات اليدوية والتراثية بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، بمشاركة نحو 1000 عارض من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات ومشاركات عربية ودولية، وتستمر فعاليات المعرض حتى 24 أكتوبر الجاري.

ويقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية وتوفير منصة تسويقية تساعد أصحاب المشروعات على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية التي تجمع بين التراث والتصميمات الحديثة، من بينها السجاد اليدوي والفخار والخزف والخيامية وحلي النحاس والفضة ومنتجات خشب الزيتون والموزاييك والجلود والكليم والكروشيه والديكوباج ومنسوجات أخميم والأرابيسك والمكرمية ومنتجات الصدف والرسم على الحرير والتلي.

وتصل نسبة مشاركة مشروعات المرأة في المعرض إلى نحو 70%، في مؤشر يعكس اتساع حضور السيدات في المشروعات الحرفية والإنتاجية، ودور المعرض في دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتشجيعها على تطوير مشروعاتها والوصول إلى الأسواق.

كما تشهد الدورة الحالية مشاركة مئات المشروعات التي تنضم إلى المعرض للمرة الأولى، بما يتيح فرصا جديدة لأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لعرض منتجاتهم والحصول على دعم تسويقي ومالي وغير مالي.

ويمثل «تراثنا» إلى جانب دوره الاقتصادي مساحة ثقافية وفنية للتعريف بالحرف المصرية التقليدية والحفاظ عليها، مع إتاحة منتجات تجمع بين الطابع التراثي ومتطلبات التصميم المعاصر.

واستقبل المعرض زواره في اليوم الأول من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء، على أن يفتح أبوابه يوميا طوال فترة انعقاده من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى العاشرة مساء بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.