البيئة تعلن السيطرة على حريق بشونة لتخزين قش الأرز بقرية سلكا بالمنصورة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 10:21 مساءً - أكد جهاز شئون البيئة أنه تم السيطرة الكاملة على حريق شب بشونة لتخزين قش الأرز المستخدم في تخزين البصل، بمنطقة حوض الركلات بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من إخماد الحريق بالكامل دون وقوع خسائر في الأرواح، فيما يواصل جهاز شئون البيئة متابعة الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على أهمية سرعة الاستجابة للبلاغات البيئية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتعامل مع الحوادث التي قد تتسبب في تلوث الهواء أو تهدد سلامة المواطنين والممتلكات، مؤكدا ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للتعامل مع المخلفات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تثبت مسؤولية مرتكبيها.

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم، أنه فور تلقي غرفة العمليات والمتابعة بجهاز شئون البيئة بإقليم شرق الدلتا بلاغًا بنشوب الحريق، تم توجيه لجنة تفتيش إلى موقع الواقعة، والتنسيق مع قوات الحماية المدنية ومسؤولي الزراعة ومجلس المدينة والوحدة المحلية بقرية سلكا، لمتابعة تطورات الحريق ميدانيًا ودعم جهود احتوائه.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى نشوب الحريق إثر حرق قش الأرز الناتج عن حصاد المحصول في الأرض الزراعية المجاورة للشونة، ما أدى إلى امتداد النيران إلى الشونة المجاورة، موضحًا أن ملابسات الواقعة لا تزال محل فحص للتحقق من أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات المتخذة.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تمكنت من إخماد الحريق بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد وتأمين الموقع والتأكد من استقرار الأوضاع والحد من احتمالات تجدد الاشتعال، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأوضح أن جهاز شئون البيئة بإقليم شرق الدلتا يواصل أعمال إثبات الحالة وتوثيق ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج الفحص.

هذا ويواصل جهاز شئون البيئة بإقليم شرق الدلتا، من خلال غرفة العمليات والمتابعة ومحاور العمل الميداني، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده لرصد البلاغات البيئية وسرعة التعامل معها، والحد من مصادر تلوث الهواء، وتعزيز الوعي بأهمية الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وإعادة تدويره بدلًا من حرقه، بما يسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الهواء.