طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الجواهرجي" لمحمد هنيدي ومنى زكي

يترقب جمهور النجم محمد هنيدي والنجمة منى زكي طرح فيلم "الجواهرجي" الذي يجمتعان فيه بعد سنوات طويلة من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي جمعهما من قبل.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "الجواهرجي" عن التريلر الرسمي للعمل، والذي يمنح الجمهور أول لمحة عن أجواء الفيلم الكوميدية، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 5 أغسطس.

ويجمع الفيلم لأول مرة منذ سنوات النجمين محمد هنيدي ومنى زكي في بطولة مشتركة، ضمن أحداث كوميدية تدور في إطار اجتماعي مليء بالمواقف والمفارقات، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، وباسم سمرة.

ويكشف التريلر عن جرعة كبيرة من الكوميديا والإيقاع السريع، مع ظهور الكيمياء الفنية التي تجمع بين أبطال العمل، ما رفع من حماس الجمهور قبل عرض الفيلم في السينمات.

فيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويُعد أحد أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم صيف 2026، خاصة مع عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد سنوات من النجاحات التي جمعتهما على الشاشة.

ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في جميع دور العرض المصرية والعربية اعتبارًا من 5 أغسطس، وسط توقعات بتحقيق حضور جماهيري كبير مع طرحه رسميًا.