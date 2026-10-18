تواجد مكثف لأعضاء مجلس النواب في بهو المجلس قبل الجلسة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أكتوبر 2026 02:21 مساءً -

شهد بهو مجلس النواب تواجدًا مكثفًا من الأعضاء، قبل دقائق من انعقاد الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك في ضوء طلب فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي في الساعة الواحدة ظهرا ، عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وفي ضوء طلب فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.