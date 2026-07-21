تقرير المستشفى يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:48 صباحاً - كشفت تفاصيل التقرير الطبي الصادر عن المستشفى، قبل نقل جثمان الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم، عن معلومات جديدة بشأن حالته الصحية والأسباب الأولية التي سبقت وفاته، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والطب الشرعي لتحديد السبب النهائي للوفاة.

تفاصيل التقرير الطبي

أوضح التقرير أن الفنان أحمد جلال عبد القوي وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث تبين وجود هبوط حاد في ضغط الدم، إلى جانب إصابة موصوفة بأنها "مجلدة" في القدم، وهي إصابة أثبتها الفحص الطبي الأولي ضمن التقرير المرفق بالحالة.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصولها، إلا أن جميع محاولات الإسعاف لم تنجح، وتم إثبات الوفاة رسميًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة.

نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم

وعقب الانتهاء من الإجراءات الطبية الأولية، جرى نقل جثمان الفنان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون، مع انتظار ما ستسفر عنه تقارير الطب الشرعي بشأن تحديد السبب النهائي للوفاة.

انتظار نتائج التحقيقات

وتواصل الجهات المختصة فحص جميع الملابسات المحيطة بالواقعة، في الوقت الذي يعتمد فيه تحديد السبب النهائي للوفاة على نتائج تقرير الطب الشرعي، باعتباره الجهة المختصة بحسم الأسباب الطبية والقانونية للوفاة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات والتقارير الرسمية الإضافية مزيدًا من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة واسعة من الجمهور والوسط الفني.