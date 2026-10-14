بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 121.24 نقطة بنسبة 1.40 في المئة، ليبلغ مستوى 8533.60 نقطة.

وتم تداول 295.9 مليون سهم عبر 21741 صفقة نقدية بقيمة 69.9 مليون دينار كويتي (نحو 215.2 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 132.69 نقطة بنسبة 1.51 في المئة، ليبلغ مستوى 8678.29 نقطة من خلال تداول 152.5 مليون سهم عبر 9591 صفقة نقدية بقيمة 24 مليون دينار (نحو 73.9 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الأول 125.09 نقطة بنسبة 1.38 في المئة، ليبلغ مستوى 8945.69 نقطة من خلال تداول 143.4 مليون سهم عبر 12150 صفقة نقدية بقيمة 45.9 مليون دينار (نحو 141.3 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 243.62 نقطة بنسبة 2.43 في المئة، ليبلغ مستوى 9762.07 نقطة من خلال تداول 130 مليون سهم عبر 7636 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار (نحو 64.3 مليون دولار).