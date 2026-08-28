نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

نتائج قرعة دوري أبطال أوروباأسفرت قرعة دور المجموعة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" يوم الخميس، عن وقوع حامل اللقب باريس سان جيرمان، في مواجهة ضد برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن نظام الاختيار الآلي بالقرعة والذي يضع كل فريق في مواجهة 8 منافسين مختلفين.

ويشمل نظام القرعة عدم مواجهة أي فريق لمنافس من نفس البلد، كما تتوزع اللقاءات الثمانية بين 4 على ملعبه ومثلها خارج ملعبه.

ويخوض سان جيرمان مباراته ضد برشلونة من أصل 8 لقاءات في مرحلة المجموعة الواحدة، حيث ستكون المواجهة المرتقبة في باريس، ويواجه أيضاً كل من مانشستر سيتي بإنجلترا، ويستقبل روما الإيطالي، ثم يحل ضيفاً على أستون فيلا في إنجلترا، ويواجه غلطة سراي التركي في باريس، وفياريال في إسبانيا، ويستقبل سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وأخيراً يطير لمواجهة كومو في إيطاليا.

وحقق سان جيرمان لقب المسابقة الأوروبية العريقة في آخر موسمين بعدما تغلب على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة أيضا عن 8 مواجهات قوية لريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة حيث يبدأ الفريق الإسباني مشواره بمواجهة إنتر ميلان على ملعبه سانتياغو برنابيو، ثم أرسنال خارج ملعبه، وآيندهوفن الهولندي في ملعبه، وروما في إيطاليا، ثم لايبزيغ الألماني في مدريد، وشاختار دونتسيك الأوكراني خارج ملعب الريال، ولاسك لينز النمساوي في مدريد، وآيك أثينا في اليونان.

أما إنتر ميلان فيواجه كل من ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وشاختار دونتسيك الأوكراني، وفينوورد الهولندي، وشتوتغارت الألماني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ويلعب مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وبورتو البرتغالي، ونابولي الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، وآيك أثينا اليوناني، ولانس الفرنسي.

أما قرعة برشلونة فقد أسفرت عن مواجهة الفريق الإسباني لكل من مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وأستون فيلا وسبورتنغ لشبونة، فينوورد، وغلطة سراي التركي، وكومو الإيطالي وصباح الأذربيجاني.

ويتقابل أتلتيكو مدريد الإسباني مع بايرن ميونخ، وليفربول ومانشستر يونايتد وآيندهوفن، وفنربخشة، وبودوغليمت النرويجي، وشتوتغارت الألماني.

أما ليفربول فقد أسفرت القرعة عن مواجهته مع ثمانية أندية وهي أتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان، وبورتو، وكلوب بروج، وفياريال، وفنربخشة، ولانس ولاسك لينز.

ويتقابل بايرن ميونخ مع أرسنال الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس الإسبانيين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبودو جليمت النرويجي، وليل الفرنسي، وسلافيا براغ التشيكي، وفايكينغ النرويجي.

ويلعب أرسنال وصيف النسخة الماضية مع ريال مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وليل، ونابولي، وصباح وسلافيا براغ.