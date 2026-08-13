بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 21.68 نقطة، ما يعادل نسبة 0.24 في المئة، ليبلغ مستوى 8838.95 نقطة.

وشهدت جلسة التعاملات تداول 268.4 مليون سهم عبر تنفيذ 20801 صفقة نقدية بقيمة 71.1 مليون دينار كويتي (حوالي 231.8 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 55.60 نقطة، أي بنسبة 0.63 في المئة، ليبلغ 8838.30 نقطة بعد تداول 171.90 مليون سهم عبر إبرام 11890 صفقة نقدية بقيمة 35.7 مليون دينار (نحو 116.40 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول 15.59 نقطة، أي بنسبة 0.17 في المئة، ليبلغ 9297.86 نقطة من خلال تداول 96.50 مليون سهم عبر تنفيذ 8911 صفقة نقدية بقيمة 35.3 مليون دينار (حوالي 115.1 مليون دولار).

في المقابل، ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنحو 49.75 نقطة، ما يعادل نسبة 0.48 في المئة، ليبلغ مستوى 1024.52 نقطة في أعقاب تداول 144.1 مليون سهم عبر تنفيذ 9473 صفقة نقدية بقيمة 30.5 مليون دينار (حوالي 99.4 مليون دولار).