أخبار اليمن : 75 غارة عدوانية خلال 24 ساعة

75 غارة عدوانية خلال 24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 75 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي استهدفت، الأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز وعمران وإب وذمار ولحج والحديدة والجوف من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من جيزان وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت ثلاثة آلاف و830 غارةً جويةً وصاروخًا.