أخبار اليمن : طقس اليمن متقلّب.. استعدّوا للبرد القارس

طقس اليمن متقلّب.. استعدّوا للبرد القارس
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن معلومات الرصد السطحي ومخرجات النماذج العددية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية حيث تتراوح بين 05 -10 درجات مئوية.
وتوقع المركز في نشرته الجوية، أجواء باردة نسبياً إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء.
ونبه كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة.
ودعا المواطنين القادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
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