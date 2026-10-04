التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعز
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعز.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع" F15" قبل قليل، في أجواء محافظة تعز وتم إجبارهما على المغادرة.
وأشار إلى أن عملية التصدي تمت بعدد من الصواريخ أرض جو محلية الصنع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.