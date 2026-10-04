أخبار اليمن : التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعز

التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعزأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعز.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع" F15" قبل قليل، في أجواء محافظة تعز وتم إجبارهما على المغادرة.

وأشار إلى أن عملية التصدي تمت بعدد من الصواريخ أرض جو محلية الصنع.