أخبار اليمن : صنعاء تحذّر الرياض من أيّ "مغامرة"

صنعاء تحذّر الرياض من أيّ "مغامرة"
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن معادلة "الحصار بالحصار ترسخت كأمر واقع لا يمكن القفز عليه".
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أن الجمهورية اليمنية عمدت إلى اتخاذ هذا القرار بعد استنفاد جميع الخيارات لانتزاع حقوقها المشروعة.
ولفت البيان إلى أنه وعلى الرغم من المواقف الشكلية المجاملة للنظام السعودي غير أن العالم الحر يعي مشروعية الموقف اليمني، مشيرًا إلى أن محاولة النظام السعودي امتصاص الصدمة، باءت بالفشل وهو اليوم يغرق في مستنقع جرائمه.
كما أكدت وزارة الخارجية، أن هروب النظام السعودي إلى الأمام، سيُقابل بتصعيد شامل لن يتمكن من تحمل تبعاته، محذرة إياه من أي خطوة في هذا الاتجاه.
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن طريق السلام واضحة وغير مكلفة ونتائجها مأمونة العواقب وعلى العقلاء الدفع بالنظام السعودي في هذا الطريق.
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