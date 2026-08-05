أخبار اليمن : إستهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الاحمر

إستهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الاحمرأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة "ينبع"، في إطار تنفيذ قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتاً لمعادلة الحصار بالحصار.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أنها تمكنت من استهداف سفينة "وفاء" النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة "ينبع" وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأشارت إلى أن إجمالي السفن السعودية التي استهدفتها ثماني سفن نفطية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية.

ولفتت إلى أن العدو السعودي اتجه لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر، مع نجاح القوات المسلحة اليمنية في إحكام الحصار البحري عليه من باب المندب جنوبي البحر الأحمر.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكدت القوات المسلحة أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه، ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات.