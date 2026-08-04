أخبار اليمن : استعدادات صهيونية لهدم 3 منشآت سياحية فلسطينية

استعدادات صهيونية لهدم 3 منشآت سياحية فلسطينيةأخطرت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاث منشآت سياحية في قرية عرانة شرق مدينة جنين، فيما اعتدى مستوطنون صهاينة على خط ناقل للمياه شرق مدينة طوباس في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس المجلس القروي في عرانة، محمود السعدي، أن قوات العدو اقتحمت القرية وسلمت ثلاثة إخطارات بهدم منشآت سياحية تقع عند مدخل القرية قرب "دوار عرانة"، تحت ذريعة إقامتها في منطقة أثرية.

وأوضح السعدي أن هذه الذرائع تأتي في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين وعرقلة التنمية في القرية، مشيراً إلى أن المنشآت المستهدفة تعود لمواطنين محليين وتعد مصدر رزق أساسي لهم.

وأكد أن المجلس القروي يتابع القضية قانونياً بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في سياق متصل، واصل المستوطنون اعتداءاتهم المستهدفة للبنية التحتية، حيث أقدمت مجموعة منهم على التخريب والاعتداء على الخط الناقل للمياه الذي يغذي 12 عائلة فلسطينية تقطن في منطقتي "يرزا" و"الرأس الأحمر" شرق طوباس.

وبحسب رئيس المجلس القروي في يرزا، مخلص مساعيد، فإن هذا الاعتداء يعد الثامن من نوعه الذي يستهدف خط المياه ذاته منذ مطلع الشهر الماضي، في محاولة متواصلة لحرمان الأهالي من مقومات الحياة الأساسية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد انتهاكات العدو الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ 2256 اعتداءً خلال شهر يوليو الماضي، بالتزامن مع استمرار العدوان وحرب التجويع والإبادة في قطاع غزة.

