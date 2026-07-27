أخبار اليمن : تصعيد بالضفة.. هدم واعتقالات واعتداءات

تصعيد بالضفة.. هدم واعتقالات واعتداءاتواصل المستوطنون، منذ ساعات فجر اليوم، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المحافظات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح، ما عرّض حياة المواطنين للخطر وألحق أضراراً بعدد من المركبات.

كما أقدم مستوطنون صباح اليوم على رعي أغنامهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية بقرية المغير شرق رام الله، ما تسبب بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار.

وأدخل المستوطنون مواشيهم إلى أراض زراعية في منطقة «شعب اللوز» جنوب القرية، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل والأشجار المزروعة.

وفي محافظة نابلس، اقتحم مستوطنون بلدتي تل وبيت فوريك بحماية قوات الاحتلال، ضمن سلسلة اقتحامات طالت بلدات وقرى عدة بالمحافظة، وسط حالة من التوتر والاستنفار.

وفي محافظة الخليل، أطلق مستوطنون أبقارهم للرعي بين أشجار الزيتون في منطقة واد النفاخ التابعة لقرية البرج جنوب المحافظة، في اعتداء استهدف الأراضي الزراعية وألحق أضراراً بالمزروعات.

وفي شمال غرب نابلس، أغلق مستوطنون الطريق المؤدي إلى بئر مياه سبسطية الواقع في أراضي منطقة المسعودية.

كما أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم، شاحنة في المنطقة الصناعية ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وفق مصادر محلية.

حملة اعتقالات واسعة تطال عشرات الفلسطينيين

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، وسط استمرار التشديدات العسكرية في مختلف المحافظات.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات والقرى، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل، كما شهدت مناطق في المحافظة انتشاراً مكثفاً للآليات العسكرية وإقامة حواجز على مداخل المدن والبلدات.

وفي نابلس، واصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق، ونفذت مداهمات للمنازل، تزامناً مع تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المدينة وعدد من القرى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في جنين، ونفذت عمليات دهم واعتقال بالتزامن مع تحركات عسكرية واسعة داخل المحافظة.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل في عدد من البلدات جنوب وغرب المحافظة، واعتقلت عدداً من المواطنين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وشملت الحملة أيضاً بيت لحم وطولكرم، حيث نفذت قوات الاحتلال اقتحامات لعدة أحياء وبلدات واعتقلت عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررون.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة عقب اقتحام البلدة.

كما فقدت فلسطينية حامل في شهرها السادس جنينها، اليوم، بعد أن أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصولها إلى المستشفى عبر أحد الحواجز العسكرية جنوب مدينة نابلس.

الاحتلال يهدم 8 منازل

ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم إلى ثمانية منازل ومنشآت زراعية في محافظات القدس ورام الله وجنين، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي مدينة القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما أجبرت قوات الاحتلال عائلة على هدم منازلها الثلاثة ذاتياً في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، بحجة عدم الترخيص. وأفادت محافظة القدس بأن نحو 10 أفراد كانوا يقطنون هذه المنازل، التي تتراوح مساحة كل منها بين 50 و70 متراً مربعاً.

وفي بلدة نعلين غرب رام الله، ارتفعت حصيلة عمليات الهدم إلى ثلاثة منازل ومنشأة زراعية.

وفي منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين، هدمت قوات الاحتلال منزلاًَ مكوناً من ثلاثة طوابق، وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.