توغل إسرائيلي في القنيطرة

توغل إسرائيلي في القنيطرةجددت القوات الإسرائيلية توغلاتها واعتداءاتها في عدة مناطق بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وذكرت مصادر محلية سورية اليوم، أن القوات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة لاستكمال أعمال الحفر والتجريف في منطقة المعكر ضمن مشروع "خط سوفا 53" بالتزامن مع توغل قوة أخرى في قرية طرنجة وتفتيشها محلًا تجاريًا.

كما نصبت حاجزًا عسكريًا مؤقتًا على طريق عين البيضة -جباتا الخشب، وأجرت عمليات تفتيش للمارة، فيما حلقت المروحيات الإسرائيلية في أجواء منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اعتقال القوات الإسرائيلية أربعة مدنيين خلال توغلها في أطراف قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي ومداهمة منازل قبل الإفراج عن اثنين منهم.

وتواصل القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها.