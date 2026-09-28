الرئيس السيسى ينيب الفريق أشرف سالم زاهر لإحياء ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 07:21 مساءً - أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة .

كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى حفر اسمه بأحرف من نور فى وجدان الأمة العربية وترك إرثاً خالداً للأجيال المتعاقبة فى قيم الكفاح والنضال من أجل رفعة الأوطان ، مؤكداً أن تلك الذكرى ليست مجرد مناسبة وطنية نُحييها بل هى تجديد للعهد على بذل الغالى والنفيس لتبقى مصر دائماً شامخة عزيزة بعطاء أبنائها المخلصين .

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر