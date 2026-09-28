رامي ربيعة يحمل شارة القيادة.. ترتيب كباتن منتخب مصر فى غياب محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 07:21 مساءً - استقرالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن خلال المعسكر الحالي على تحديد تسلسل هرمي واضح لاختيار قائد المنتخب، وذلك فى ظل غياب الثلاثي البارز المكون من محمد صلاح، محمد الشناوي، ومحمود حسن تريزيجيه عن المشاركة في المباريات والمعسكرات الأخيرة.

ترتيب كباتن منتخب مصر



ويعتمد الترتيب الجديد لأقدمية حمل شارة القيادة على تواجد المدافع الدولي رامي ربيعة في المرتبة الأولى كأقدم اللاعبين الموجودين فى القائمة الحالية، بينما يأتي الظهير الأيسر كريم حافظ فى المركز الثاني.

وفي المرتبة الثالثة اللاعب محمد هاني، فيما يحجز الظهير الأيسر أحمد فتوح المركز الرابع ليدخل بذلك قائمة قادة الفراعنة للمرة الأولى في مسيرته الدولية، وهو ما يعكس اعتماد الجهاز الفني على منح المسؤولية القيادية لأسماء جديدة داخل صفوف المنتخب الوطني.



موعد مباراة مصر وجنوب السودان فى تصفيات أمم أفريقيا



يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه الرئيسي اليوم في الرابعة عصراً على أرضية ملعب جوبا الدولي، وذلك في إطار التحضيرات النهائية والجاهزية البدنية والفنية استعداداً للمباراة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بمنتخب جنوب السودان غد الثلاثاء فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب وتحقيق الانسجام التام بين اللاعبين لضمان تقديم أداء قوي يعكس طموحات جماهير الكرة المصرية في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.