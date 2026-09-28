الاحتلال يغلق باب المغاربة بعد اقتحام 1731 مستعمرا الأقصى
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام 1731 مستعمرا باحاته، في ثالث أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر محلية، قولها إن المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في باحاته، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت، منذ ساعات الصباح، عددا من الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بما فيها شارع باب الأسباط، لتأمين حركة المستعمرين المشاركين في الطقوس، ما تسبب باختناقات مرورية وتقييد حركة المقدسيين.
وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصعيد متواصل خلال الأعياد اليهودية، إذ اقتحم أمس الأحد نحو 1500 مستعمر وحاخامات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية، خاصة قرب باب القطانين، بالتزامن مع إدخال ما يسمى "القرابين النباتية" إلى ساحاته، قبل إغلاق باب المغاربة.
وبحسب محافظة القدس، اقتحم 40,661 مستعمرا المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية آب/أغسطس الماضي، فيما صدرت نحو 800 قرار إبعاد بحق مقدسيين عن المسجد منذ بداية العام وحتى أوائل أيلول/سبتمبر الجاري.
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