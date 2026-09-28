حسام حسن : ندرس اللعب بطريقة 4-2-3-1 أمام جنوب السودان لتعويض غياب صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 06:29 مساءً - يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر ، بقيادة المدير الفني حسام حسن، الاعتماد على طريقة اللعب 4-2-3-1 فى المواجهة المرتقبة أمام منتخب جنوب السودان، المقرر إقامتها غدا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وتأتي هذه التغييرات التكتيكية المفاجئة في أعقاب غياب النجم الدولي محمد صلاح عن المعسكر الحالي وإعفائه رسمياً من خوض اللقاء، ما دفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق الهجومية والدفاعية بما يتناسب مع الظروف الفنية الحالية للفريق.

رؤية حسام حسن الفنية فى مواجهة جنوب السودان

وتتضمن الرؤية الفنية لحسام حسن الدفع بأربعة مدافعين فى الخط الخلفي، يليهم لاعبا ارتكاز في وسط الملعب لضمان التوازن الدفاعي، وخاصة خلف ثلاثي هجومي يتحرك خلف رأس الحربة الصريح.

وفي سياق متصل، ما زالت المفاضلة قائمة بين مهاجمي الفريق لحسم هوية اللاعب الذي سيقود خط الهجوم بشكل أساسي، حيث لم يحسم الجهاز الفني قراره النهائي بشأن المهاجم الصريح حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

ضمت القائمة في حراسة المرمى كلاً من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، وعبد العزيز البلعوطي. وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، وكريم حافظ. أما خط الوسط فشهد تواجد مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، وفي الهجوم يتواجد عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، وأسامة فيصل.