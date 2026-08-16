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التضامن يقلّص فارق الصدارة

بات فريق تضامن حضرموت على بُعد ثلاث نقاط من الشعب متصدر الدوري اليمني لكرة القدم، بفوزه اليوم الأحد على نظيره هلال الحديدة بهدفين دون رد، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة. التضامن يقلّص فارق الصدارةبات فريق تضامن حضرموت على بُعد ثلاث نقاط من الشعب متصدر الدوري اليمني لكرة القدم، بفوزه اليوم الأحد على نظيره هلال الحديدة بهدفين دون رد، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة. سجل هدفي التضامن أسامة الصياد في الدقيقة 26، وأحمد باحاج في الدقيقة 29. وارتفع رصيد تضامن حضرموت إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف شعب حضرموت المتصدر، في حين تجمّد رصيد الهلال -الذي تلقى خسارته الثامنة في الدوري- عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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