الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيميأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنعت وصول المصلين إليه بحجة المناسبات اليهودية، كما داهمت وفتشت عددا من المنازل بمحافظة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين والزوار ومنعت الوصول إليه. كما داهمت عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، وبلدتي الظاهرية والسموع جنوبا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قد أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في شهر أغسطس الجاري، تسجيل 27 اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب منع رفع الأذان 155 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف.

كما حذرت الأوقاف الفلسطينية من خطورة هذه السياسات التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الأماكن المقدسة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.