فيزا قبرص للمصريين: الشروط والأوراق والرسوم ومدة الإقامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:04 صباحاً - تعد فيزا قبرص للمصريين من الموضوعات التي يبحث عنها الراغبون في السفر إلى قبرص للسياحة أو الزيارة، خاصة مع أهمية معرفة شروط الحصول على التأشيرة والمستندات المطلوبة والرسوم ومدة الإقامة المسموح بها، ويحتاج المواطن المصري، في حالة السفر بجواز سفر عادي، إلى الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول قبرص، بينما توجد إعفاءات لفئات معينة من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخدمية.

ما هي فيزا قبرص للمصريين؟

تأشيرة قبرص قصيرة الإقامة، المعروفة بالفئة C، تسمح بالسفر إلى قبرص لأغراض مثل السياحة والزيارة وغيرها من الأغراض غير المرتبطة بالهجرة، وتكون الإقامة بحد أقصى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا وفقًا لشروط التأشيرة الصادرة للمسافر. كما توجد تأشيرات متعددة الدخول للأشخاص الذين يثبتون حاجتهم إلى السفر المتكرر ويلتزمون بقواعد التأشيرات السابقة.

شروط فيزا قبرص للمصريين

تتطلب عملية التقديم استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها وجود جواز سفر ساري ومستوفٍ لمتطلبات الدخول، إلى جانب تقديم ما يثبت الغرض من الرحلة والقدرة المالية على تحمل تكاليف الإقامة والعودة إلى مصر.

ومن أهم الشروط:

تقديم جواز سفر صادر خلال آخر 10 سنوات.

أن يحتوي جواز السفر على صفحتين فارغتين على الأقل.

أن تمتد صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد تاريخ المغادرة المتوقع من قبرص.

تقديم صورة شخصية حديثة بالمواصفات المطلوبة.

استكمال نموذج طلب التأشيرة وتوقيعه.

تقديم حجز طيران ذهاب وعودة.

تقديم حجز فندق أو إثبات مكان الإقامة.

تقديم تأمين طبي للسفر يغطي فترة الإقامة.

إثبات القدرة المالية على تحمل نفقات الرحلة.

تقديم مستندات توضح سبب السفر والارتباط بمصر، بحسب الحالة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيزا قبرص

يجب تجهيز ملف الطلب بعناية، إذ قد تطلب السلطات القبرصية مستندات إضافية حسب ظروف كل متقدم والغرض من السفر.

وتشمل المستندات الأساسية:

1. جواز السفر:

يجب تقديم أصل جواز السفر مع الالتزام بشروط الصلاحية وعدد الصفحات الفارغة.

2. نموذج طلب التأشيرة:

يتم استكمال النموذج بالبيانات الصحيحة والتوقيع عليه من مقدم الطلب.

3. صورة شخصية:

يجب تقديم صورة حديثة بمواصفات صور جوازات السفر، ووفق المعايير المحددة من السلطات القبرصية.

4. إثبات الإقامة:

يمكن أن يكون ذلك من خلال حجز فندق أو مستند يوضح مكان الإقامة في قبرص، وفي بعض الحالات، قد يطلب إثبات استضافة وفق النموذج المعتمد.

5. حجز رحلة الطيران:

يفضل تقديم حجز ذهاب وعودة، وتوصي السلطات القبرصية بعدم شراء تذاكر السفر بصورة نهائية قبل صدور التأشيرة.

6. التأمين الطبي:

يشترط وجود تأمين سفر ساري طوال فترة الإقامة في قبرص، على ألا تقل التغطية التأمينية عن 30 ألف يورو، ويشمل النفقات المرتبطة بالعلاج الطبي الطارئ والاستشفاء وإعادة الشخص إلى بلده لأسباب طبية.

7. المستندات المالية والمهنية:

قد يحتاج المتقدم إلى تقديم ما يثبت مصدر دخله ووضعه المهني وقدرته على تحمل تكاليف الرحلة، بحسب حالته الشخصية.

رسوم فيزا قبرص للمصريين

وفق المعلومات المنشورة من سفارة جمهورية قبرص في القاهرة، تبلغ رسوم تأشيرة الإقامة القصيرة 90 يورو، ويتم تحصيلها بالعملة المحلية وفق سعر الصرف الذي تحدده الخزانة القبرصية شهريًا، وتكون رسوم التأشيرة غير قابلة للاسترداد في حالة رفض الطلب،أما الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا فتبلغ الرسوم المحددة لهم 45 يورو، بينما الأطفال دون سن 6 سنوات تكون رسوم التأشيرة لهم صفرًا وفق الجدول المنشور من السفارة،وقد توجد رسوم خدمة إضافية إذا تم تقديم الطلب من خلال مركز خارجي معتمد، لذلك يجب التأكد من القيمة النهائية عند حجز موعد وتقديم الطلب.

طريقة التقديم على فيزا قبرص

يبدأ المتقدم بتحديد الغرض من السفر والتأكد من نوع التأشيرة المناسبة، ثم تجهيز نموذج الطلب والمستندات الداعمة.

بعد ذلك يتم تقديم الطلب إلى الجهة القنصلية المختصة أو مركز تقديم طلبات التأشيرات الذي تحيل إليه البعثة الدبلوماسية، وفق الإجراءات المعمول بها وقت التقديم.

وتوضح السفارة القبرصية في القاهرة أن طلب التأشيرة يمكن تقديمه خلال فترة تبدأ من 6 أشهر قبل موعد السفر، على ألا يكون التقديم قبل موعد الرحلة بأقل من 15 يومًا تقويميًا.

ويجب على المتقدم مراجعة بيانات الطلب والمستندات بدقة، لأن السفارة أو الجهة المختصة قد تطلب مستندات إضافية أو تستدعي صاحب الطلب لإجراء مقابلة عند الحاجة.

مدة الإقامة في قبرص

تسمح تأشيرة قبرص قصيرة الإقامة بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 180 يومًا، وفق عدد الأيام الممنوحة فعليًا في التأشيرة. ولا يعني الحصول على تأشيرة متعددة الدخول إمكانية الإقامة بلا حدود، إذ يظل الحد الأقصى للإقامة مرتبطًا بالقواعد المحددة للتأشيرة.

وتوجد أيضًا تأشيرة طويلة الإقامة من الفئة D لأغراض مختلفة، وتختلف شروطها وإجراءاتها عن تأشيرة السياحة القصيرة، ولذلك يجب اختيار نوع التأشيرة وفق الغرض الحقيقي من السفر.

هل فيزا شنغن تغني عن فيزا قبرص؟

من المهم الانتباه إلى أن قبرص ليست ضمن منطقة شنغن بالكامل حتى الآن، لكن السلطات القبرصية تعترف بتأشيرات شنغن سارية معينة كبديل للتأشيرة الوطنية القبرصية في حالات الدخول أو الإقامة القصيرة،وتوضح السلطات القبرصية أن حاملي تأشيرات شنغن من الفئة C السارية، سواء كانت مزدوجة أو متعددة الدخول وفق الشروط المحددة، يمكن أن تستخدم كبديل للتأشيرة القبرصية للإقامة التي لا تتجاوز 90 يومًا خلال 180 يومًا.

كما يمكن لبعض المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي ممن يحملون تأشيرة فئة D سارية أو تصريح إقامة صادرًا عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المملكة المتحدة وأيرلندا، أو عن دولة من دول شنغن، دخول قبرص دون الحصول على تأشيرة قبرصية إضافية، بشرط استيفاء شروط الدخول.

نصائح مهمة قبل التقديم

يُنصح الراغب في استخراج فيزا قبرص للمصريين بمراجعة جميع المستندات قبل تقديم الطلب، والتأكد من تطابق البيانات الموجودة في جواز السفر ونموذج الطلب والحجوزات،كما يجب عدم تقديم حجوزات أو مستندات غير حقيقية، والاحتفاظ بما يثبت القدرة المالية والغرض من الزيارة، فالحصول على التأشيرة لا يعني تلقائيًا ضمان الدخول إلى قبرص،الرسوم وشروط وإجراءات التقديم قد تتغير، لذلك يجب مراجعة أحدث تعليمات سفارة قبرص في القاهرة قبل دفع أي رسوم أو حجز موعد. الموقع الرسمي لسفارة قبرص في القاهرة – معلومات التأشيرات