سيف جعفر والرحيل عن الزمالك.. أحمد حسن يكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:12 مساءً - كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل سيف جعفر مع نادي الزمالك، موضحًا أن رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة الحالية قد يترتب عليه التزام مالي كبير على النادي.

أحمد حسن: الزمالك مطالب بسداد 10 ملايين جنيه

وأوضح أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رحيل سيف جعفر عن الزمالك قد يلزم النادي بسداد 10 ملايين جنيه للاعب.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى أن المبلغ يمثل باقي المستحقات المالية والعقد الخاص باللاعب، في حال قرر الزمالك إنهاء العلاقة مع سيف جعفر ورحيله عن صفوف الفريق.

وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب

وفي السياق نفسه، كشف وكيل أعمال سيف جعفر عن آخر تطورات موقف اللاعب مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب تلقى إبلاغًا شفهيًا من إدارة النادي بشأن الاستغناء عن خدماته.

وأوضح وكيل اللاعب أن الإدارة لم تخطره حتى الآن بشكل رسمي بإنهاء التعاقد، مطالبًا النادي باتخاذ الإجراءات الرسمية حال اتخاذ قرار بفسخ العقد من جانب واحد.

سيف جعفر ينتظر القرار الرسمي من الزمالك

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الغموض بشأن مستقبل سيف جعفر مع الزمالك، خاصة بعد الحديث عن إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وينتظر اللاعب ووكيله تحرك إدارة النادي بشكل رسمي لتحديد موقف التعاقد، سواء باستمرار اللاعب مع الفريق أو إنهاء العلاقة التعاقدية، وما يترتب على ذلك من حقوق مالية.

الزمالك يحسم ملف سيف جعفر

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة بشأن موقف سيف جعفر، في ظل ارتباط القرار النهائي بإدارة الزمالك والإجراءات القانونية والتعاقدية الخاصة باللاعب.

ويأتي ملف سيف جعفر بالتزامن مع استعداد الزمالك للموسم الجديد، حيث تعمل إدارة النادي والجهاز الفني على حسم قائمة الفريق وتحديد اللاعبين المستمرين والراحلين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.