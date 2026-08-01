حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:48 مساءً - أفصح الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تطورات جديدة داخل أروقة نادي الزمالك بشأن هيكلة القطاع الرياضي، مؤكدًا أن حسام الزناتي، مساعد المدير الرياضي الحالي لنادي نورشيلاند الدنماركي، بات الاسم الأقرب لتولي منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.

حسام الزناتي يترأس قائمة المرشحين لمنصب المدير الرياضي بنادي الزمالك

وأوضح عبد الباسط، عبر منشور رسمي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب فتح قنوات اتصال مباشرة مع الزناتي، مبديًا تمسكه بالتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية لاستقدامه والإشراف على الملف الرياضي بالنادي.

ترتيبات أخيرة وخيارات بديلة

وأشار إلى أن حسم الملف يرتكز حاليًا على إنهاء بعض التفاصيل والترتيبات الخاصة بين الطرفين قبل التوقيع الرسمي.

وأضاف الناقد الرياضي أنه في حال عدم اكتمال المفاوضات أو التعثر في الاتفاق على كافة البنود خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتجه مجلس إدارة الزمالك فورًا نحو استعراض ودراسة ملفات أخرى لاختيار اسم بديل لشغل هذا المنصب الحيوي.