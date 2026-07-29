دوت الخليج -

مقتل 40 مسلحاً في شمال نيجيريا

قتل 40 مسلحًا على الأقل في ولاية "كاتسينا" شمال نيجيريا خلال عملية أمنية. مقتل 40 مسلحاً في شمال نيجيرياقتل 40 مسلحًا على الأقل في ولاية "كاتسينا" شمال نيجيريا خلال عملية أمنية. وأفادت السلطات النيجيرية في ولاية "كاتسينا"، بأن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين هاجموا قرية "غوغا" النيجيرية. وبيّنت التقارير الأمنية أن المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة عدة قرى قبل تنفيذ هجمات منسّقة على مدينة "باكوري"، مشيرة إلى تكبيد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة بعدما حاولت استعادة المناطق التي فقدتها.

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