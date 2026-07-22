إدارة الأهلي تناقش رحيل أفشة.. واللاعب يطلب التأجيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يوليو 2026 03:28 صباحاً - كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود اجتماعات مكثفة تجريها إدارة الكرة بالنادي الأهلي مع صانع ألعاب الفريق محمد مجدي "أفشة"، لبحث حسم مستقبله مع القلعة الحمراء، وسط اتجاه من الإدارة لتسويق اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

صعوبة المشاركة ورفض التسرع في المغادرة

وأوضح الغندور عبر برنامجه "ستاد المحور" أن مسؤولي الأهلي أحيطوا اللاعب علماً بصعوبة وضعه الفني وفرص مشاركته بصفة أساسية خلال المنافسات المقبلة، في ظل ازدحام التشكيل والمنافسة الشديدة في خط الهجوم، ممّا دفع النادي لفتح باب الرحيل أمامه سواء بصفة نهائية أو عن طريق الإعارة.

في المقابل، أظهر أفشة تمسكاً شديداً بالبقاء داخل أروقة النادي، مطارحاً فكرة إرجاء البت في مصيره حتى انتقالات يناير الشتوية القادمة، وذلك لمنح نفسه فرصة تقييم موقفه ميدانياً ومدى اعتماد الجهاز الفني عليه في المباريات الرسمية.

وأشار الإعلامي إلى أن صانع الألعاب الدولي أبلغ الإدارة برغبته الصريحة في القتال على مقعده الأساسي داخل الفريق، رافضاً خيار المغادرة العاجلة ومؤكداً طموحه في مواصلة حصد البطولات والألقاب المحلية والقارية مع الأهلي.